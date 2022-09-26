محافظ أسوان يتفقد آثار حريق السوق السياحي.. وتوجيهات عاجلة بدعم المتضررين

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، آثار حريق شارع البصالي، ووجه بفتح شارع جانبي للسوق السياحي لمواجهة أي حرائق، وحصر الأسر المتضررة وتوفير إيواء عاجل لها، مشيدا بالتدخل السريع للحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير.

نشوب حريق في محل عطارة بأسوان

ونشب حريق هائل في أحد محلات العطارة بشارع البصالي المتفرع من السوق السياحي، وامتد إلى عمارتين سكنيتين، بينهما العقار الذي يوجد أسفله المحل، بالإضافة إلى محول ولوحة كهربائية دون أي خسائر في الأرواح أو أضرار للمواطنين، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق من خلال الدفع بـ9 سيارات إطفاء.

‏ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأعطى توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بالسوق السياحي، علاوة على فتح الشارع الجانبي المؤدي لشارع أبطال التحرير والمجاور لقسم شرطة أسوان أول، لتسهيل الحركة المرورية لتدخل قوات الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق أخرى.

تقديم الدعم الكامل للمتضررين من الحريق

وكلف «عطية»، رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المختصة، بحصر الأسر المتضررة من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم، سواء بتوفير وحدات سكنية بالإيواء العاجل، أو متطلبات الحياة اليومية من المفروشات والمستلزمات المنزلية.

السيطرة على الحريق

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوي لقوات الحماية المدنية واستجابتهم السريعة وتمكنهم من إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح، موجها مسئولي قطاع كهرباء أسوان بتوفير محول تبادلي كهربائي لسرعة توصيل التيار لأهالي المنطقة بعد انقطاعه بسبب نشوب الحريق في المحول واللوحة الكهربائية المجاورة للعمارة السكنية.