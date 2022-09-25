اندلاع حريق هائل بأكبر سوق منتجات عالمية في باريس 

اندلع حريق هائل في أكبر سوق للمنتجات بالعالم في باريس، ويكافح رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، وفق نبأ عاجل نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

حريق هائل وجهود للإطفاء

وعن التفاصيل، فإنّ الحريق اندلع في مستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج، وتعتبر نفسها الأكبر من نوعها في العالم.

برج من الدخان وتعليمات الإطفاء

وأظهرت لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، برجًا من الدخان الداكن يتصاعد عاليًا في الهواء، وحثّ رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء معالجة الحريق.