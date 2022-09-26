رئيس «مستثمري سوهاج»: الدولة تعمل على قدم وساق لتحسين مناخ الاستثمار

أكد المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل تحسين المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، للنهوض بموارد الدولة، وتحقيق أكبر استفادة منها، وتوفير عائدات دولارية كبيرة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عمل بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من أجل زيادة استثمارات الدولة خلال الفترة الماضية، وجذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة، من خلال العديد من اللقاءات التي قام بها مع الدول الصديقة.

تحسين البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات

وتابع «الشندويلي» أنه بجانب هذا، تم تحسين الكثير من الأوضاع خلال الفترة الماضية وتم العمل على تحسين البنية التحتية والطرق ومؤتمرات اقتصادية فعالة، وهو ما يعد بداية جيدة جدا في بدء تحسين الوضع الاستثماري في الدولة بعد الكثير من السنوات التي عانت منها الدولة من ثورات وإرهاب وغيراها من الصدمات التي تعمل الدولة الأن على تلافي نتائجها.

وقال رئيس جمعية مستثمري سوهاج إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات التي تجتذب جميع المستثمرين في مختلف القطاعات، بداية من البترول والغاز الطبيعي والمواد الخام الأساسية التي يحتاج إليها الكثير من الدول في الخارج للتصنيع، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها، ولذلك عند فتح مصانع واستثمارات لاستغلال مثل هذه المواد للتصنيع محلياً، سيكون أفضل بكثير وأقل تكلفة على الشركات المستثمرة من نقل المواد الخام إليها لتصنيعها.

مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع كثير من الدول

وأشار «الشندويلي» إلى أن نظرة المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال مواردها ومكانتها الاقتصادية والاستراتيجية وموقعها المتميز، خاصةً وأنها دولة محورية بين ثلاث قارات، وتربطها علاقات وثيقة مع كثير من الدول، وهو ما يوفر للمستثمرين الأجانب والدول الأخرى طرق أفضل لنقل الكثير من البضائع والمنتجات والصناعات، خاصة الصناعات التي لا يمكن تصنيعها لديهم لذلك يتم نقل هذا النشاط إلى مصر.

وقال إن امتلاك مصر لقناة السويس الجديدة يسهم بشكل كبير في جعل مصر من أفضل الأماكن التي يمكن الاستثمار بها، لسهولة وتأمين نقل الصناعات والمنتجات والبضائع، حيث لن تكون هناك أزمة عند نقل المواد المصنعة منها وإليها.