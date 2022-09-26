وزير الاتصالات يبحث جذب الاستثمارات مع وزير العلوم الكوري

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست؛ والمؤتمر بمنزلة الهيئة العليا، التي تضع السياسات داخل الاتحاد ويتمّ من خلاله اعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية المقررة خلال الأربع سنوات المقبلة.

وعلى هامش المؤتمر؛ اجتمع طلعت مع لي جونج هو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية؛ تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية. حضر اللقاء، مؤيد الضلعي سفير مصر لدى رومانيا.

تعاون مع جامعة بوهانج للعلوم الكورية ضمن «بناة مصر الرقمية»

كما شهد اللقاء، تسليط الضوء على الشراكات المتعددة القائمة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الراهنة، ومنها التعاون مع جامعة «بوهانج» للعلوم والتكنولوجيا الكورية في إطار مبادرة بناة مصر الرقمية.

كما تمّ التطرق إلى مناقشة آليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجال تنمية القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدعم المتبادل لكلا البلدين في ترشيحات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكّد طلعت أنَّ مصر تولي اهتماماً كبيراً بتوطين وتعميق صناعة الإلكترونيات؛ معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذه الصناعة المهمة؛ مشيرا إلى تجربة مصر في بناء مراكز الإبداع الرقمي والتعاون مع الشركات العالمية فى تلك المراكز في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

التعاون بين البلدين في مجالات بناء القدرات الرقمية

وأبدى وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات بناء القدرات الرقمية، والبحث والتطوير، وصناعة الإلكترونيات؛ مؤكّدًا أنَّه سيعمل على متابعة أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهات الكورية المعنية بهذا الشأن.

حضر اللقاء؛ المهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أنَّ يلقي غدا الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والدوليين المشاركين في المؤتمر.