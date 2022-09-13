قناة السويس الجديدة تقفز بإيرادات الهيئة إلى 7 مليارات دولار

تستمر هيئة قناة السويس في تطوير المجرى الملاحي، وتطبيق خطة متكاملة لرفع معدلات الأمان في العبور من المجري الملاحي، ورفع تصنيف القناة عالميًا باعتبارها شريانًا لمرور حركة التجارة العالمية وعبورها من الشرق إلى الغرب.

وأدت القناة الجديدة إلى زيادة إيرادات قناة السويس طبقًا لأرقام الأعوام الستة الماضية، والتي زادت من 5 مليارات و100 مليون دولار في عام 2016، ووصلت إلى 7 مليارات دولار في عام 2021 باعتباره العام الأكثر عائدًا في تاريخ القناة.

زيادة السفن والعائد الدولاري

وطبقاً للإحصائيات الرسمية لهيئة قناة السويس فإن القناة حققت في عام 2016 5 مليارات و100 مليون دولار، وحققت في 2017 حوالي 5 مليارات دولار فقط، وحققت في 2018 حوالي 5 مليارات و600 مليون دولار، وفي 2019 حقتت الهيئة 5 مليارات و800 مليون دولار، وفي 2020 حققت الهيئة 5 مليارات و700 مليون دولار في ظل أزمة كورونا، وما عانت منه حركة التجارة الدولية عالميًا.

كما ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس في عام 2021 لتحقق 5 مليارات و800 مليون دولار، ثم قفزت من جديد في عام 2022 وحققت أعلى إيرادات في تاريخها بـ7 مليارات دولار.

قناة السويس تحقق أعلى معدل عبور في 2021

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس فإن الفريق أسامة ربيع أعلن أن العام المالي 2021/ 2022 كان العام الأبرز في الأرقام القياسية التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ القناة.

وقال «ربيع» إن قناة السويس شهدت عبور 22 ألف و32 سفينة في عام 2021 مقابل عبور 19 ألف و47 سفينة في العام الماضي، بفارق 2985 سفينة وهو ما سبب زيادة في حمولات السفن، ومن ثم زاد العائد الدولاري لقناة السويس بالتزامن مع تحديث أسطول هيئة قناة السويس لمواكبة هذه التغيرات.

وأضاف أن الحمولات الصافية العابرة للقناة في العام المالي الماضي بلغ 1.32 مليار طن، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020 بفارق قدره 130 مليون طن.

الحاويات الأكثر عبوراً في قناة السويس

وتصدرت سفن الحاويات أكثر السفن عبورًا للقناة خلال الفترة الماضية، وفقًا لإجمالي الحمولات العابرة المنشورة على موقع هيئة قناة السويس الرسمي.

وقال البيان إن 5 آلاف و520 سفينة حاويات عبرت قناة السويس بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، وهو وهو ما يمثل 50% تقريبًا من دخل قناة السويس.

وجاء في المرتبة الثانية سفن الصب، والتي سجلت عبور 6 آلاف و327 بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار، عملت على نقل تجارة الفحم العابرة للقناة المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية.

سياسات تسويقية لزيادة عدد السفن

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة اتخذت اتجاهات تسويقية جديدة لجذب خطوط ملاحية للعبور من قناة السويس، لما للقناة من مميزات مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن النتائج غير المسبوقة في الإيرادات نتيجة لهذه السياسات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استمرار التطوير للمجرى الملاحي بداية من مشروع القناة الجديدة، ومشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه لتصبح السنوات القليلة الماضية سنوات فارقة في تاريخ القناة شاهدة على العديد من التحديات والإنجازات.