تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة.. إلحق فرصتك قبل 2 أكتوبر 2022

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء نفس اليوم.

تمكين الشباب أحد أهداف التوظيف

كما أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بوزارة الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصرعن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «راية لتوزيع المواد الغذائية و المشروبات» إحدى شركات راية القابضة.

نستعرض فيما يلي تفاصيل هذه الوظائف وشروط التقدم لها واجراءات وضوابط الحصول على كل وظيفة .

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لمشروعات متناهية الصغر

أولا :وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر:

-مسئول تمويل

- مميزات الوظيفه:

1- تأمينات اجتماعية

2- حوافز ومكافات

3- أرباح سنوية

أماكن العمل: ملوي – قصر هور – ديرمواس - محافظة المنيا

موعد ومكان التقد للوظيفة : يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 بنادي ملوي الرياضي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساء نفس اليوم.

-للتقديم يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/if5W9YPV2c

أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/63301d606493330ed49e3f3f

وظائف شركة راية لتوزيع المواد الغذائية

ثانيا: وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «راية لتوزيع المواد الغذائية و المشروبات» إحدى شركات راية القابضة، وهي على النحو التالي :

1- مسؤول مبيعات

‎2- سائق رخصة مهنية رخصة 1 أو 2.

3- 3محاسب

4- أمين مخزن

أماكن العمل:المعادي - حلوان

شروط التقديم للوظائف والحصول عليها :

1- من 0 الي 3 سنوات من الخبرة

2 - يجب أن يكون لديك مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة.

3- حسن المظهر والسلوك

4- السن حد اقصى للمندوب 35 سنة.

المميزات

• مرتبات مجزية

• تأمينات اجتماعية وتأمين صحي تأمين على الحياة

موعد ومكان التنفيذ : مركز شباب المعادي الجديده .

الميعاد : يوم الاثنين الموافق 3 اكتوبر 2022 من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا

للاستعلام : 01111500456 / 01111149803

للتقديم يرجى ملء الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/qzLgDz8Y9Q أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي : https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/61fafd142bf80e0544b31148