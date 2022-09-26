مسؤول بـ«التضامن»: 10850 طفلا داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية «فيديو»

قال مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك 10850 طفلًا داخل مؤسات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 14 ألف أسرة يكفلون أبناءً ضمن خطة الدولة في تشجيع المنظومة الرعاية البديلة، و14300 طفل مكفولين داخل نظام الرعاية البديلة.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «كان لقاء اليوم مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية التي أشرف برئاستها، وتناولت العديد من الموضوعات، مثل موضوع الميكنة، الذي يعتبر من الموضوعات الأساسية».

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: «كانت هناك خطة عمل موضوعة منذ فترة، ويتم تنفيذها بالفعل؛ لرفع كفاءة وميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية، حرصا منا على دقة البيانات والمعلومات وأمان وسرية المعلومات الخاصة»، مشيرًا إلى أنّ قطاع الرعاية الاجتماعية أصبح يتبعه 4 إدارات عامة، وهي الرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الدفاع الاجتماعي، وإدارة رعاية المسنين، وإدارة رعاية المغتربين والمغتربات.

مراعاة أبعاد عديدة

وأردف: «نحن نعمل في هذا المجال يجب أن نراعي عدة أبعاد، بُعد خاص برفع كفاءة الميكنة، وجزء خاص بالتطور القانوني، وجزء أخر خاص بالممارسات والمتابعات على أرض الواقع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية».

شريحتان شديدتا الأهمية

وتابع بأنهم يتعاملون مع شريحتين شديدتي الأهمية في قطاع الرعاية الاجتماعية، الأطفال بأنواعهم، والمسنين، وفي الوسط يتعاملون مع فئة المغتربين والمغتربات، ولكن الأساس في عمل قطاع الرعاية الاعتماد على الأطفال بفئاتهم الأربعة، مثل فاقدي الرعاية الأسرية مثل كريمي النسب وفئة الأيتام، والأطفال المعرضون للخطر، والأطفال في تماس القانون مثل أن يكونوا شهودا في واقعة أو الضحايا الذين يتعرضون للتهديدات، وبالتالي فإننا نشجع الأسر البديلة الكافلة في ظل توجه الدولة والوزارة نحو اللامأسسة، إذ نشجع أن تكفل أسر بديلة الأبناء بدلا من النشأة في مؤسسات.