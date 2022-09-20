التضامن: قاعدة بيانات الوزارة تتضمن 34 مليون مواطن مصري

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة بدأت في مارس الماضي بتوجيه رئاسي ضم 450 ألف أسرة على 3.8 مليون أسرة للدعم الاستثنائي، وتشكلت لجنة لدراسة قاعدة بيانات الأسر الجديدة قبل ضمها لبرنامج تكافل وكرامة.

34 مليون مواطن بقاعدة بيانات وزارة التضامن

وأوضح «هاشم» خلال استضافته ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي تتضمن 34 مليون مواطن مصري، ويجرى التنسيق لدراسة حالتهم وإضافة الحالات الجديدة المستحقة للدعم وإخراج الأسر التي تغيرت أحوالها للأفضل ليكون ذلك في إطار المبلغ المخصص لدعم البرنامج وهو 19.5 مليار جنيه سنويا.

أضاف أن خروج الأسر من برنامج تكافل وكرامة يكون بعد حصولها على مشروع من الوزارة، ما أدى لرفع معدل الدخل العام للأسرة.

برنامج الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يستمر لفترة زمنية لحين دعم الأسرة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها من خلال مشروع إنتاجي مدر للدخل يعفيه من الاعتماد على الدولة، مؤكدا أن برامج الحماية تعامل الفقير على أنه مريض يجب علاجه حتى يشفى تماما من مرض الفقر، وهو الهدف التنموي من المشروعات المقدمة.

معدلات الفقر العالمية

وأكد مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن الأمم المتحدة أقرت بأن التنمية المجتمعية هي حق من حقوق الإنسان، ولابد للإنسان أن يتعافى في فترة من 3 إلى 5 سنوات على أقصى حد، وجرى تطبيق تلك البرامج في الهند.