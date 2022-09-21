«التضامن» تفتح باب التطوع للأمهات المثاليات في أنشطة وبرامج الوزارة

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي بديوان عام الوزارة الأمهات المثاليات عن العام الجاري، واللاتي تم تكريمهن من قبل رئيس الجمهورية، واطمأنت على أحوال السيدات المكرمات واستمعت لمقترحاتهن حول تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية.

فرص التطوع في أنشطة الوزارة المختلفة

وعرضت التضامن وفق بيان صادر عنها، على الأمهات فرص التطوع في أنشطة الوزارة المختلفة، خاصة في الموضوعات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة، كاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوصيل كروت تكافل وكرامة، وبرامج التوعية المختلفة التي يقدمها برنامج وعي مثل مناهضة زواج الأطفال وختان الإناث وغيرها من القضايا المختلفة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع نهاية الشهر الجاري

وأشارت الوزارة إلى الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتطوع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، وهي استراتيجية لن تُقصي أحدا، وتدعو لتطوع الجميع سواء كانوا كبارًا أو شباب، وأن للأمهات فرصة كبيرة لاستغلال قربهم من الناس ومكانتهم بينهم في المساهمة في التوسع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وكذلك التوعية بقضايا وزارة التضامن.

إنشاء حضانات ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة

كما عرضت فرص للأمهات لتمكينهن اقتصاديا، وفي مقدمتها فرص الحصول على قروض ميسرة توفرها الوزارة لإنشاء حضانات ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة، والحصول على فرص لمشروعات مثل مستورة، وبرنامج فرصة، مع تأكيدها على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيرة إلى الخدمات المقدمة من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة والتي تهدف إلى توفير حماية النساء من جميع أشكال العنف التي يمكن أن يتعرضن لها ومساعدتهن على إعادة الدمج داخل المجتمع.

اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة المصرية

وأكدت اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمرأة المصرية، والتي أولت أهمية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تمكينها وتوفير مظلة الرعاية والحماية لها.

واستعرضت خلال اللقاء البرامج المقدمة للمرأة، ومظلة الحماية والتمكين حيث يأتي المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتحديات التي تواجه الأسرة.

وأكدت على أهمية تماسك الأسرة المصرية، مشيرة إلى الاهتمام بالعديد من الفئات في إطار العمالة غير المنتظمة وتوفير منظومة حماية اجتماعية وحياة كريمة لهم.

وأوضحت أهمية تعزيز صحة المرأة لأن الأسرة السعيدة هي الأسرة التي تحافظ فيها المرأة على صحتها وتمنحها الرعاية، حيث إن صحة الأسرة معلقة بصحة المرأة التي تساهم في تنمية المجتمع والأسرة وأن تعي المرأة أهمية الحفاظ على صحتها كمورد من مواردها التنموية، مؤكدة التزام الوزارة بتقديم الرعاية للسيدة المصرية.