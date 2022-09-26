أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة.. وكيفية الاستعلام

يسعى العديد من الأشخاص ممن يريدون الانتهاء من خدمات المرور، إلى معرفة أماكن تواجد الوحدات المتنقلة التي تتيحها وزارة الداخلية في العديد من المدن والمحافظات، تيسيرا على المواطنين.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة، ويمكن الاتصال والاستفسار عنها عن طريق خط ساخن خصصته وزارة الداخلية.

كيفية الاستعلام عن أماكن تواجد وحدات المرور

وتتيح وزارة الداخلية خدمة الاتصال بالخط الساخن، على رقم (15558)، للاستفسار والاستعلام عن أماكن تواجد وحدات المرور وكافة الاستفسارات التي تخصها.

أماكن وحدات المرور المتنقلة

ويوجد العديد من وحدات المرور المتنقلة، في المحافظات التالية:

القاهرة

الجيزة

مطروح

الإسكندرية

أسوان

الغربية

البحر الأحمر

الإسكندرية، وغيرها من المحافظات.

أماكن ارتكاز الوحدات في القاهرة

- ميدان التحرير بمنطقة وسط البلد.

- أرض المعارض بمدينة نصر.

- ميدان سيمون بوليفار جاردن سيتي.

أماكن تواجد وحدات المرور

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة أمام مسجد عمر مكرم.

- وحدة مرور بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر.

- وحدة مرور في داندي مول بمحافظة الجيزة.

- وحدة مرور في منطقة الحصري موقف الحافلات بالجيزة.

- وحدة مرور في ميدان درة بمنطقة الشيخ زايد.

- وحدة مرور في ميدان الثورة بمنطقة الدقي.

وح​دة مرور في منطقة مراسي في محافظة مرسى مطروح.

- وحدة مرور «نادي طنطا» في محافظة الغربية.

- وحدة مرور في «سيتي سنتر - الغ​ردقة» في محافظة البحر الأحمر.

- وحدة مرور في كارفور سيتي سنتر في محافظة الأسكندرية.

- وحدة المرور الإلكترونية في نادي سموحة.

- وحدة مرور «الحي الإماراتي» في محافظة بورسعيد.

وتعمل تلك الوحدات الخاص بالمرور يوميا، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء.