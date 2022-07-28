أماكن وحدات المرور المتنقلة بالمحافظات.. «لو هتعمل رخصة سيارة»

أتاحت وزارة الداخلية، وحدات مرور متنقلة في مختلف المناطق والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرا على المواطنين، حيث يمكن من خلالها الانتهاء من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا وكل ما يتعلق بها وذلك من أجل تخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أبرز أماكن وحدات المرور المتنقلة الإلكترونية بالمحافظات المختلفة والتي تقدم بعض الخدمات الخاصة بالمرور، وذلك في إطار تلبية احتياجات القارئ.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة أمام مسجد عمر مكرم.

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر.

- وحدة المرور الإلكترونية «داندي مول» بمحافظة الجيزة.

- وحدة المرور الإلكترونية​ في منطقة الحصري موقف الحافلات بالجيزة.

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة في ميدان درة بمنطقة الشيخ زايد.

- وحدة ال​مرور الإلكترونية المتنقلة في ميدان الثورة بمنطقة الدقي.

وح​دة المرور في منطقة مراسي في محافظة مرسى مطروح.

- وحدة المرور الإلكترونية «نادي طنطا» في محافظة الغربية.

- وحدة المرور الإلكترونية «سيتي سنتر - الغ​ردقة» في محافظة البحر الأحمر.

- وحدة المرور الإلكترونية في كارفور سيتي سنتر في محافظة الأسكندرية.

- وحدة المرور الإلكترونية في نادي سموحة.

- وحدة المرور الإلكترونية «الحي الإماراتي» في محافظة بورسعيد.

شروط حجز موعد بوحدات المرور

وجاءت أبرز شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية وفقا لما ذكرته بوابة مرور مصركما يلي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر.

- يجري السداد بأنواع كروت الائتمان كافة، ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- يشترط وجود شهادة براءة ذمة بشرط أن تكون سارية.

- تقبل التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك بشرط ألا يكون مضي على التوكيل 3 أعوام من تاريخ صدوره.