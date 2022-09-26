إصابة شخصين إثر حريق 3 منازل في البداري بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط على حريق اندلع في 3 منازل بقرية النواورة التابعة لمركز البداري في أسيوط، ما أسفر عن إصابة شخصين بحالات إغماء ونفوق عدة رؤوس ماشية ومحتويات المنازل.

بلاغ بنشوب حريق في 3 منازل بقرية النواورة

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل في 3 منازل بقرية النواورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق والذي تبين أنه نشب في 3 منازل، ونتج عن الحريق إصابة شخصين بحالات إغماء وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ونفوق عدد من المواشي ومحتويات المنازل الثلاثة.

التحري عن أسباب الحريق

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول اندلاع الحريق.