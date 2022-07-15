حريق هائل في عدد من منازل قرية عتمان بمحافظة قنا

تحاول الحماية المدنية في محافظة قنا، السيطرة على عدد من الحرائق اشتعلت في عدد من المنازل والأحواش بنجع عتمان في مركز دشنا شمال المحافظة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من الحماية المدنية بنشوب حريق في عدد من المنازل والأحواش في نجع عتمان بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء من مركز دشنا وقنا، للسيطرة على الحرائق بمساعدة الأهالي.

لا توجد خسائر بشرية في الحريق

وقال ناصر محمد، أحد الأهالي، إن النيران اندلعت فجأة في المنازل، ومن المرجح أن يكون انفجار أسطوانة بوتاجاز السبب، وجاري السيطرة عليه ولا يوجد خسائر بشرية حتى اللحظة.

جاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.