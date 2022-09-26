عضو بـ«تنسيقية الأحزاب» يناشد المجتمع المدني دعم المفرج عنهم بعفو رئاسي

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن قوائم المفرج عنهم تسير بشكل سريع، لخروج أكبر عدد ممكن في أقل فترة ممكنة، بالإضافة لتلقي الحالات بشكل يومي، ويجرى الإخطار بها بعد الانتهاء من تجهيز ملفاتها، موضحا أنه جرى الإفراج عن 39 حالة مؤخرا.

فلسفة لجنة العفو الرئاسي

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن فلسفة لجنة العفو الرئاسي قائمة على مساعدة الشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في عنف أو دماء، بالإضافة لدمجهم في المجتمع وإعادتهم لوظائفهم، مضيفا أن الرئيس السيسي يدعم جهود عمل اللجنة بشكل كبير وملحوظ.

تحديات أمام المعفو عنهم

وأشار إلى أن هناك تحديات متعددة تواجه الخارج بالعفو الرئاسي، فهناك قوانين ولوائح تعامل المعفو عنهم في أعمالهم وتكون بشكل أيسر في القطاع الخاص، بالإضافة للعمل على توفير فرص عمل لمن لم يعملوا من قبل، مع وجود لوائح بالجامعات بشأن المحبوسين، مؤكدا أنه يجرى التواصل مع المؤسسات لمعالجة اللوائح ومساعدة المفرج عنهم.

إعداد قوائم جديدة للعفو الرئاسي

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يجرى العمل حاليا على إعداد قوائم جديدة للعفو الرئاسي والعمل مستمر حتى خروج آخر سجين، مناشدا المجتمع المدني والشركات التعامل مع الشباب الذين حصلوا على عفو رئاسي لتوفير فرص عمل والتعامل معهم بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الحالات التي يصعب إعادتها ودمجها، يجرى التدخل من خلال البرلمان لتعديل القوانين، خاصة لدى طلاب الجامعات.