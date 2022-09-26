الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية.. اعرف الشروط ورابط التسجيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حاجاتها لشغل بعض الوظائف لمراكز الشباب في بعض المحافظات، من خلال مكتب «قادرون باختلاف» التابع للإدارة المركزية لشؤون الوزير، وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، تفاصيل الوظائف.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتطلب الوزارة للعمل أخصائين تخاطب، وتنمية مهارات ونفسي وتكامل حسي للعمل بمراكز الشباب في 6 محافظات.

العنوان في القاهرة: مراكز شباب باب الشعرية، عين الصيرة، السلام ثالث بمدينة السلام، 15 مايو

العنوان في الجيزة: مركز شباب السلام بالهرم، ومركز شباب الشيخ زايد.

العنوان في شمال سيناء: مركز شباب العريش بمحافظة شمال سيناء.

محافظة جنوب سيناء: مركز شباب الطور بمحافظة جنوب سيناء

في دمياط: مركز شباب كفر سعد.

في بورسعيد: مركز شباب الزهور.

التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

على الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الشباب، إرفاق المستندات والأوراق الخاصة بالمؤهل العلمي من خلال الدخول من خلال هذا الرابط، والاتصال بالمتقدمين عند تحديد موعد المقابلة الشخصية.

شروط التقديم على الوظائف

1- يشترط في المتقدم أن يكون خريجي بكالوريوس/ ليسانس آداب علم نفس، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، تربية رياضية.

2- أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين في المجال.