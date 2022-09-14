تفاصيل ملتقى توظيفي من وزارة الشباب والرياضة.. رابط التسجيل والتخصصات

نشرت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الملتقى التوظيفي المصغر بمحافظة الشرقية، في عدد من الوظائف للشباب، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن»، تفاصيل المتلقى التوظيفي المقدم من وزارة الشباب والرياضة، وفقا لما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل ملتقى توظيفي من وزارة الشباب

توشيبا العربي تأتي ضمن الشركات في الملتقى التوظيفي، وتطلب عددا من العمال لشغل وظيفة فني صيانة.

ملتقى التوظيف مجاني تماما وسيتم إقامته في قرية شهداء بحر البقر 2 مركز الحسينية وعند ذهابك سيكون في انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة وممكن تقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم من خلال الضغط هنا.

ثاني شركة في إطار الملتقى التوظيفي المصغر بالشرقية هي شركة السويدي.

وتطلب شركة السويدي عددا من الوظائف وهي:

فني صيانة ميكانيكا (مصانع) فني صيانة ميكانيكا (معدات ثقيلة) فني صيانة كهربائية- فني صيانة كهربائية (معدات ثقيلة) فني خراط فني معمل – مراقب جودة- مساعد فني إنتاج- كيميائي- سائق كلارك.

وعلى الراغبين في الحصول على هذه الوظائف المقدمة من وزارة الشباب والرياضة التسجيل من هنا ويمكن للشخص التقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وتطلب منسقة ميدانية.

ويمكن التقدم على تلك الوظيفة من خلال تسجيل بياناتك من هنا كما يمكن التقديم لأكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.