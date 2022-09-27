«في حب الطموح».. «أحمد» ينضم للطب بعد 6 سنوات من العمل «فني خدمات إسعاف»

«مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة»، فقبل 6 أعوام انضم «أحمد» إلى كتيبة العمل بمرفق إسعاف المنيا، كفني خدمات طبية، لم يقف الشاب المهذب الوسيم مكتوف الأيدي أمام الحلم الذي وضعه نصب عينه منذ طفولته بأن يلتحق بكلية الطب البشري، ليصبح جراحا معروفا، فظل يعافر ويكافح في الحياة حتى بدأ شعاع النور يظهر أمامه، حينما التحق بالثانوية العامة، فاجتهد وأخلص في المذاكرة، في الوقت الذي لم يتخلف يوما عن عمله ليؤدي رسالته النبيلة بإنقاذ المرضي ومصابو حوادث الطرق، وقبل أعوام إنضم لشعبة علمي علوم بالصف الثالث الثانوي، وبعد ظهور النتيجة فجر مفاجأة للجميع بحصوله علي مجموع 98.5% أهله للالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة المنيا، ليسجل بمجهودة قصة كفاح ونجاح ملهمة.

التوفيق بين العمل والدراسة بالثانوية العامة

في منتصف عام 2016 بدأت الرحلة، حينما التحق «أحمد محمود أحمد» فني خدمات طبية عاجلة، من أبناء مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، بفريق العمل بهيئة الإسعاف المصرية، ورغم التحاقه بالوظيفة الجديدة التي حققت له استقلالا ماديا عن الأسرة، إلا أنه ظل يفكر في تحقيق حلم راوده منذ الطفولة في أن يصبح طبيبا معروفا، فقرر استكمال دراسته، وألتحق بالثانوية العامة "منازل"، وتمكن من التوفيق بين عمله ودراسته رغم أن كليهما كان شاقا عليه، ولأن لكل مجتهد نصيب، حصل "أحمد" علي مجموع 98.5% في الثانوية العامة شعبة علمي علوم قبل 4 أعوام، وقد أهله ذلك للإلتحاق بكلية الطب البشري بجامعة المنيا، ليبدء رحلة كفاح جديدة تمتد لـ7 سنوات.

هيئة الإسعاف المصرية تكرم الشاب الطموح

وقال الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، خلال حفل تكريم أقيم للشاب الطموح، إن "أحمد" مثال مشرف وفخر وإعتزاز لنا جميعآ، فقد ثابر وأجتهد من أجل تحقيق حلمه الذي يعد قصة نجاح ملهمة، أكد خلالها أن الشباب هم طاقة الأمل والنور وصناع النهضة الحقيقية، في كل الأوطان وعبر كل العصور.