رئيس جهاز السويس الجديدة: 20% نسبة معدلات التنفيذ في «سكن لكل المصريين»

قالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إن المدينة أنشئت في 2021 بموجب قرار جمهوري على مساحة 66 ألف فدان، ولها موقع متميز بجوار مدينة السويس والجلالة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية، والكثافة السكانية متوقع أن تستوعب 1.4 مليون نسمة، وتقع المدينة بالقرب من مواني العين السخنة والأدبية والسويس.

أوضحت خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن المدينة تتضمن نشاط الإسكان الذي يتضمن عدة شرائح مختلفة تناسب جميع الفئات الاجتماعية منها محدود الدخل والمتوسط والمتميز، بالإضافة لمنطقة الخدمات، وتتضمن المدينة أنشطة اجتماعية واقتصادية وترفيهية وصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى 2000 فدان تتضمن مشروعات صناعية وخدمية وسكنية وترفيهية.

تنفيذ 20% من المشروعات في 3 أشهر

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف إلى أن مشروع سكن كل المصريين يتضمن إقامة 2690 بها جميع أعمال المرافق والخدمات الأساسية، والعمل بدأ منذ 3 أشهر ووصل معدلات التنفيذ إلى 20% بالتوازي مع الجدول الزمني المخصص للانتهاء من المشروع.

وتابعت أن المشروعات التي تنفذ في منطقة عتاقة الصناعية تتضمن محطة المعالجة الرئيسية لخدمة وتنمية المدينة خاصة وأن محور القناة يعمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية للمدينة التي تتضمن 400 مصنع وشركة، ولديهم محطة معالجة مركزية، بالإضافة لشبكة طرق وشبكات مياه وصرف.