مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينة السويس الجديدة بمساحة 2000 فدان

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية، اليوم، بمشروعات مدينة السويس الجديدة، رافقه خلالها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

مدينة السويس الجديدة على مساحة 2000 فدان

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بعقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بمساحة 2000 فدان، وموقف مشروعات المرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان، وكذا موقف الشركات القائمة بأعمال التنفيذ، كما اجتمع مسئولو الإسكان بمسئولي الشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ والتوجيه بزيادة معدلات الأداء.

وزار نائب رئيس الهيئة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها «مشروع عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي 86 عمارة سكنية بمساحة 90 م2 للوحدة السكنية، كما تم المرور على مشروعات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة.

الكفاءة في التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية

وخلال الجولة، شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة فى التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، التقى مسئولو الإسكان، اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، لبحث الأمور المتعلقة بتغذية منطقة شمال غرب خليج السويس بالمياه، في ضوء مستجدات وضع مصادر التغذية بالمياه في العين السخنة، وكذا توسعات المنطقة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية لمدينة السويس الجديدة.