تفاصيل الطعن الوحيد المقدم في انتخابات «الموسيقيين»

ساعات يسدل الستار على تقديم الطعون فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر عقدها على منصب النقيب الذى من المقرر أن يقام فى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل.

علي الشريعي يتقدم بطعن ضد علاء سلامة

علمت «الوطن» أن الطعن الوحيد الذى تقدم هو طعن من الفنان علي الشريعي الذى كان قد انسحب من انتخابات نقابة المهن الموسيقية حيث سحب ترشحه بعد أيام من الترشح ضد الموسيقار الدكتور علاء سلامة.

وأوضح الشريعي فى حيثيات الطعن، أن علاء سلامة لا يسمح له بخوض الانتخابات نظرا لأنه لا بد من أن يستقيل أولا من مجلس إدارة النقابة التى ترشح عليها قبل خوض انتخابات النقيب، متسائلا كيف يكون عضو مجلس إدارة مرشحا لمعقد النقيب فى نفس الدورة.

يذكر أن المرشحين على منصب النقيب حتى الآن هم 4، الموسيقار مصطفى حلمي أمين، والفنان مصطفى كامل، والدكتور شريف حمدي والدكتور علاء سلامة، وفي حال قبول الطعن سيتم الاكتفاء بالثلاثة الأوائل.

كان الفنان مصطفى كامل عقد مؤتمرا صحفيا أمس بمحافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر من أجل مقابلة الموسيقيين وعرض برنامجه الانتخابي كاملا عليهم وذلك بعد أيام من الجلسة التى عقدها فى مدينة طنطا.

الانتخابات تجرى فى 11 أكتوبر المقبل

يذكر أن الانتخابات التكميلية ستستمر لمدة 10 أشهر فقط، إذ من المقرر أن تقام الانتخابات الرئيسية في يوليو عام 2023، والدورة الحالية هي دورة استكمالية لانتخابات هاني شاكر حيث انه كان قد استقال بعد ازمة كبرى دارت بينه وبين مؤدو المهرجانات وعلى اثرها قرر الابتعاد عن النقابة.