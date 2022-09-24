تفاصيل مؤتمر مصطفى كامل مع الموسيقيين في الإسكندرية

يواصل الفنان مصطفى كامل جولاته الانتخابية في كافة محافظات مصر قبل خوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي من المقرر انعقادها فى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل بعدة فروع للنقابة بالجمهورية.

مصطفى كامل ينافس 3 مرشحين

مصطفى كامل واحد من أربع مرشحين سيتم الاستفتاء عليهم من قبل الموسيقيين وهم مصطفى حلمي أمين وشريف حمدي وعلاء سلامة.

ومن المقرر أن يعقد مصطفى كامل مؤتمرًا صحفيًا في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر من أجل مقابلة الموسيقيين وعرض برنامجه الانتخابي كاملا عليهم.

كامل كان قد عرض برنامجه من قبل على أعضاء مدينة طنطا حيث جلس معهم واستمع لشكواهم.

هاني شاكر لم يستكمل دورته الانتخابية

كان باب التنازلات عن منصب النقيب غلق امس، إذ يحق لأي مرشح من المرشحين الخمس، أن يتنازل عن ترشحه، وذلك قبل بدء باب الطعون، الذي فيه يقوم أي فرد من المرشحين بالطعن في زميله، أو أي شخص منتمي لمجلس النقابة، يتقدم بطعن ضد أي مرشح.

يذكر أن الانتخابات التكميلية ستستمر لمدة 10 أشهر فقط، إذ من المقرر أن تقام الانتخابات الرئيسية في يوليو عام 2023، والدورة الحالية هي دورة استكمالية لانتخابات هاني شاكر حيث انه كان قد استقال بعد ازمة كبرى دارت بينه وبين مؤدو المهرجانات وعلى اثرها قرر الابتعاد عن النقابة.