«الموسيقيين» تمنح محمد رمضان تصريحا لإحياء حفله بالإسكندرية

منحت نقابة المهن الموسيقية الفنان محمد رمضان تصريح غناء لإحياء حفل في أحد الفنادق الكبرى بسيدي جابر في محافظة الإسكندرية، 7 أكتوبر المقبل.

محمد رمضان يستعد لجولة غنائية في 3 دول عربية

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن النقابة منحت اليوم رمضان تصريحا لإحياء الحفل، وكان التأخر بسبب انشغال النقابة بالتحضير لانتخابات النقيب المقرر إقامتها 11 أكتوبر المقبل.

محمد رمضان ينزل إلى شوارع الإسكندرية

يذكر أن محمد رمضان أفسد مخططات الحملات التي حاولت تشويه الحفل، إذ كانت هناك حملات ممنهجة ضده بعنوان «إسكندرية لا ترحب بك»، وعلى أثرها نزل رمضان إلى الشوارع هناك.

وأكد رمضان، عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، خلال عودته من الإسكندرية: «والله مش عايز أسيب الجمهور ده وأمشي، بحبكم أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي».

محمد رمضان من المقرر أن يقوم بجولة غنائية عربية خلال الأيام المقبلة، وتكون البداية بدولة سوريا في السادس من شهر أكتوبر المقبل قبل يوم من حفل الإسكندرية، وفي السادس والعشرين من الشهر ذاته، يسافر إلى قطر من أجل إحياء حفل هناك، ويختتم الحفلات في مدينة أربيل بالعراق.

من المقرر أن يشدو محمد رمضان في حفله الجديد بأغنية دوشة، التي طرحها مؤخرا عبر منصاته السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي.