مقرر «استثمار الحوار الوطني»: المصريون لديهم قدر كافٍ من الوعي الاقتصادي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس للحوار الوطني تعد انفراجة كبيرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بكل آراء الشعب المصري، والأحزاب السياسية والقوى المدنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أنّ بوصلة الحوار الوطني مصلحة الوطن والمواطن المصري.

الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم

وأوضح «صبري»، في مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الأمانة العامة للحوار الوطني اتفقت على المحاور الرئيسة التي سيتم العمل عليها، لافتا إلى أن لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني تتعامل في إطار الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم بعد الأزمات الراهنة، خصوصًا أن المواطن المصري أصبح لديه القدر الكافي من الوعي الاقتصادي بعدما وصلنا إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني.

أهمية تنمية الملف الاقتصادي

وأشار الدكتور سمير صبري إلى أنّ العمل على تنمية الملف الاقتصادي له أهمية كبرى من أجل الأجيال القادمة، ويعد جذب الاستثمار الأجنبي من أهم الأمور التي يجب أن نعمل على دعمها والتي تبدأ بالاهتمام بالاستثمار المحلي خاصة وأنه يعطي الانطباع الخارجي للمستثمر الأجنبي، موضحا أن قوانين تشجيع الاستثمار تعرضت لعدة تعديلات أخرها 2015 من خلال قانون ضمانات حوافز الاستثمارات.

التطور العالمي في نظم الشركات

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه في ظل الظروف العالمية والتطور العالمي في نظم الشركات فإن وجود المستثمر تسبقه دراسة شاملة للدولة تتضمن التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية، وبناء عليه يرتب البنك الدولي مكانة الدول الاستثمارية، موضحا أن اللجنة ستناقش جميع الأراء من خلال الللائحة الأساسية للوصول إلى نتيجة مشتركة متفق عليها من جميع الأطراف.