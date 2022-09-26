تامر عبد المنعم: بروتوكول التعاون مع «المتحدة» يساهم في انتشار سينما الشعب

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطتها التطويرية الخاصة بشتى المجالات الفنية والإعلامية، والتي تضمنت توقيع بروتوكول خاص بالتعاون مع وزارة الثقافة لإدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى.

«المتحدة» من كبرى الشركات في الشرق الأوسط

وعن هذا البروتوكول، قال الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما التابع لقصور للهيئة العامة لقصور الثقافة، إن هذا التعاون يساعد في انتشار سينما الشعب بشكل كبير، مضيفا: «مما لا شك فيه بأنها خطوة ناجحة ستؤدى الى نجاحات مبهرة بكل ماتحمله الكلمة من معنى لأن الشركة المتحدة من كبرى الشركات في الشرق الأوسط وهتقدر تساعدنا في الانتشار عن طريق شاشاتها، وعن طريق مؤسساتها الصحفية هنقدر نعرف الناس اللي متعرفش إيه هيا سينما الشعب».

تامر عبد المنعم يتحدث عن بروتوكول «المتحدة»

وأكد الفنان تامر عبد المنعم أن هذا التعاون سيساهم في الاستفادة من أعمالهم السينمائية أيضا، والتي تقدم على أعلى مستوى، وشرف كبير أن تعرض في سينما الشعب.

أما عن الخطوات التي جرى الاتفاق عليها مبدئيا فيما يخص بروتوكول المتحدة، قال «عبد المنعم» إن أولى هذه الخطوات الإعلان عن سينما الشعب لدى قنوات المتحدة، والتعاون في أعمالهم السينمائية، وعرض أفلامنا التي تنتجها إدارة السينما على شاشات المتحدة، وهي عبارة عن أفلام ترويجية للأماكن السياحية مثل طابا ودهب، ويجرى الاتجاه أيضا إلى الإعلانات الخارجية للمكان، وبالطبع سيساهم هذا في تحسين الدخل.