طرح مسرحية «جمعة سبت حد» لـ تامر عبد المنعم الشهر المقبل

وقع الفنان تامر عبد المنعم، عقد مسرحية جديدة تحمل اسم «جمعة سبت حد»، والمقرر طرحها في الأسواق اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

المسرحية تناقش فكرة التطرف الديني

مسرحية «جمعة سبت حد»، تُعد مسرحية كوميدية تناقش فكرة التشدد والتطرف الديني من خلال حاخام متطرف وشيخ داعشي تقع بهم طائرة على جزيرة مع مجموعة من الأنماط البشرية والجنسيات المختلفة، ويجري مناقشة فكرة التطرف والجهل الديني لدى البعض.

يذكر أن تامر عبد المنعم، صدر له كتاب «مذكرات فلول» في 2018، وتناول أسرار عديدة تتعلق بأحداث 25 يناير.

تامر عبد المنعم يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات

في سياق آخر، يعود الفنان تامر عبد المنعم، إلى الدراما التليفزيونية مُجددًا بعد غياب دام نحو 3 سنوات منذ مسلسل الضاهر، الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2019.

ويُشارك تامر عبد المنعم في مسلسل «العمدة»، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، ومن المُقرر بدء فترة التحضيرات خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.