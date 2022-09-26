وزارة الثقافة والشركة المتحدة توقعان بروتوكولا لإدارة وتشغيل سينما الشعب

وقعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أنّ مشروع سينما الشعب أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة قصور الثقافة، التي تعرض أفلامًا في قصور الثقافة بمحافظات مصر، بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة.

واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب، خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.