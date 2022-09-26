جامعة المنيا: قرارات جديدة للارتقاء بمنظومة العلاج لأعضاء هيئة التدريس

اجتمع مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور عبد الفتاح صالح، مدير الوحدة، وأعضاء الوحدة، لمناقشة الارتقاء بالمنظومة العلاجية وتحسين الخدمات الصحية والدعم الطبي المقدمة لأعضاء الوحدة، وكذلك تعزيز الدور الخدمي والتيسيرات العلاجية التي تؤديها الوحدة تجاه منسوبي الجامعة.

صرف العلاج لمرضى فيروس سي وزراعة الكبد

ناقش المجلس الضوابط والتعليمات الخاصة بالبطاقات العلاجية للأمراض المزمنة والأمراض الحادة، وآليات صرف العلاج لأعضاء الوحدة، حيث قرر المجلس صرف العلاج لمرضى فيروس سي وزراعة الكبد والكلى وعمليات القلب المفتوح بدون حد أقصى لأعضائه، مع إعفاء مرضى الغسيل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل من التكلفة، وكذا تحمل فرق التكلفة لهم في حالة إجراء الغسيل بالخارج، وتحديد المدد الكافية لصرف الروشتات العلاجية للأمراض المزمنة والحادة، تسهيلاً لعملية الصرف، أو في حالة تعديل الجرعات العلاجية.

صرف الأدوية لجميع العاملين وأسرهم والطلاب

وصرح الدكتور عصام فرحات، أنه استمرارا للدور الخدمي التي تقدمه جامعة المنيا لمنتسبيها، فقد تم الاتفاق مع الشركة المعنية بصرف الأدوية العلاجية لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بصرف الأدوية لجميع العاملين وأسرهم والطلاب والعاملين من وصل سن المعاش منهم، بنفس نسب الخصم التي يتمتع بها أعضاء الوحدة، على أن يتم الصرف بموجب تحقيق الشخصية سواء بالكارنيه الجامعي أو الرقم القومي المثبت به انتسابه للجامعة، بما يعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة وذويهم.