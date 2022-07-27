إجراء عمليات القلب المفتوح داخل مستشفى الكهرباء.. خدمة جديدة بأحدث الأجهزة

أعلنت شركة الخدمات الطبية، التابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر، البدء في إدخال خدمة عمليات القلب المفتوح، داخل مستشفى الكهرباء، تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة.

خدمة طبية مستحدثة لأول مرة

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية، في تصريحات صحفية، إن عمليات القلب المفتوح، هي خدمة طبية مستحدثة، يتم إجرائها لأول مرة داخل مستشفى كهرباء ألماظة، مؤكدا العزم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

التعاقد مع استشاريين جراحة القلب

أوضحت شركة الخدمات الطبية للكهرباء، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه تم التعاقد مع نخبة من استشاريي جراحة القلب من معهد القلب القومي، هم: الدكتور نشأت عبد الحميد، والدكتور عماد الصراوي، والدكتور أشرف عبد العزيز، كاشفة عن وصول أحدث ماكينة لجراحة القلب، إضافة إلى استحداث عيادة جديدة لجراحة القلب.

مواعيد العيادة الجديدة لجراحة القلب

حددت الشركة، مواعيد العيادة الجديدة لجراحة القلب، لتكون يوم السبت الساعة 9 صباحا، والثلاثاء الساعة 10 صباحا، مؤكدة أن إضافة خدمة عمليات القلب المفتوح، تعود بالتطوير على أداء التمريض داخل غرف العمليات والأقسام الداخلية، وكذلك على أداء الأطباء داخل رعاية القلب التخصصية، لافتا إلى أن المستشفى تسعى إلى توفير كل الخدمات الطبية داخلها.

عمل أشعه رنين مغناطيسي على المخ

اختتمت شركة الخدمات الطبية للكهرباء، بيانها، بالإشائة إلى توافر عمل أشعة رنين مغناطيسي على المخ (تخدير كلي)، تحت إشراف الدكتورة هدى سرور استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتورعمرو عبد الصمد أخصائي التخدير، بواسطة أحدث جهاز تخدير وأحدث جهاز رنين مغناطيسي، لافتا إلى أن الخدمة متوفرة للعاملين وأسرهم، وجموع المواطنين، على مدار 24 ساعة في اليوم.