«تطوير التعليم»: الجامعات والمدارس التكنولوجيا نجحت مهنيا بالشراكات الدولية

قال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن التعليم الفني من أهم مراحل التعليم التي تؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر، بالرغم من ذلك تعرض للإهمال منذ سنوات وأصبحت له صورة ذهنية سلبية في عقول الناس.

منذ 2017، جرى النهوض به على مستوى وزارة التربية والتعليم، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التي وصلت إلى 40 مدرسة بالشراكة مع المصانع والشركات الكبرى، بناء عليه استكملت التعليم العالي المسيرة بإنشاء الجامعات التكنولوجية في 2019، وأنشئت أول 3 جامعات في المحافظات.

فرص التدريب والتوظيف والتشغيل

وأوضح «الحيوي» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة» أن الجامعات التكنولوجية تُنشئ في المناطق الصناعية لتكون قريبة من مصانع الشريك الصناعي لتوفير فرص التدريب والتوظيف والتشغيل، وأصبح هناك إقبال كبير من الطلاب على الجامعات، ما أدى إلى التوسع حيث يبدأ العمل في أكتوبر المقبل على إنشاء 7 جامعات تكنولوجية جديدة، لتؤكد مدى اهتمام الدولة بالتعليم الفني.

التعليم التكنولوجي وفرص العمل

وأشار الدكتور أحمد الحيوي، إلى أن الأسرة المصرية عليها دور كبير في توعية الأبناء والثقة في المشروعات المقدمة خاصة أن التعليم التكنولوجي له فرص عمل كبيرة ومؤكدة، بالتنسيق مع المصانع التي تنتظر خريج التعليم التكنولوجي.

ولفت إلى أن الثانوية العامة لها تأثير في نفوس وعقول المصريين بشكل مباشر، لكن الكثير من الأسر تبتعد عنها وتتجه للتعليم الفني الذي أًصبح محل اهتمام من الدولة المصرية التي أسست جامعات على أعلى مستوى من أجل التعليم التكنولوجي التي تقدم جودة تعليم عالي.

شهادات الجامعات التكنولوجية

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الجامعات التكنولوجية تعطي الطالب شهادة دبلوم فوق متوسط بعد أول سنتين من الدراسة، وشهادة بكالوريوس بعد العام الرابع، كما يمكن للطالب أن يستكمل الماجستير والدكتوراة في الجامعة التكنولوجية، إذ يجرى التعاون مع كوريا واليابان والدول المتقدمة في المجال التكنولوجي، وتعمل وزارات التعليم والاتصالات والتعليم العالي على نقل التجربة اليابانية في التكنولوجيا إلى المدارس والجامعات من خلال خطة تدريبية محكمة.