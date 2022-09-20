الجامعات التكنولوجية تعلن بدء أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد 2022

بدأت الجامعات التكنولوجية، أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع بدء استلام ملفات التقديم من طلاب الثانوية العامة المرشحين من مكتب التنسيق الإلكتروني، في إطار الاستعدادات الخاصة التي وجهت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجامعات للعام الجديد.

«كشك»: بدء استلام ملفات التقديم الورقية

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة بدأت أعمال الكشف الطبي على طلاب الثانوية العامة المقبولين بها من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني، بالتزامن مع بدء استلام ملفات التقديم الورقية، موضحًا أنه تم الإعلان عن كافة الأوراق الخاصة بالتقديم للعام الدراسي الجديد للطلاب.

وأضاف «كشك» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة حاليًا تعمل على انهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وسيتم نقل برنامج تكنولوجيا المعلومات إلى مدينة السادات لخدمة المنطقة المحيطة، موضحًا أن البرنامج سيقبل حوالي 100 طالب من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

وأشار إلى قبول 250 طالبًا من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلم علوم، أن البرنامج يقبل الطلاب بدون تنسيق داخلي، موضحًا أن الجامعة تعمل على تأهيل طلابها لسوق العمل من خلال التدريب المكثف في مختلف الشركات، وفرص العمل لهذاء البرنامج متعددة في مختلف المجالات لأن توجه الدولة حاليًا لكل ما هو رقمي.

«عبدالملاك»: قبلنا 250 طالبًا من الثانوية العامة

من جانبه، قال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنه سيتم استكمال أعمال الكشف الطبي على طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 الساعة العاشرة صباحًا.

وأضاف «عبدالملاك» لـ«الوطن»، أنه تم قبول 250 طالبًا من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمي علوم في مختلف برامج الكلية، موضحًا أنه يجر الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وبدأت الكلية استقبال طلبات التقديم للعام الجديد، لافتًا إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر خلال فترة الدراسة.