إصابة 5 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق السادات بالمنوفية

أصيب 5 عمال إثر انقلاب ميكروباص على طريق «السادات - كفر داود» بمدينة السادات بالمنوفية، وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار بانقلاب ميكروباص

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد إصابة 5 عمال في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «السادات - كفر داود»، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 عمال نتيجة انقلاب ميكروباص، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي لتقديم الخدمات الطبية لهم، وجاءت الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وكسور.