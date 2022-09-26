إصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل» بالمنوفية

شهدت مدينة السادات بالمنوفية انقلاب سيارة «ربع نقل»، ما أدى لإصابة 10 أشخاص، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفيي منوف العام والسادات، حيث يتلقى المصابون العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم إزالة آثاره واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية إلى مكان حادث المنوفية بالقرب من كمين العجيزي القديم، تبين انقلاب سيارة «ربع نقل» تنقل عمالا، وتباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة لمعرفة أسبابها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأكد مصدر طبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حادث المنوفية الذي وقع في مدينة السادات أصيب فيه 10 أشخاص بينهم 6 تم نقلهم إلى مستشفى منوف العام، كما تم نقل 4 آخرين إلى مستشفى السادات، موضحا أن الإصابات متفاوتة وتشمل نزيفا وكسورا متفرقة وكدمات في الجسم، وجميع المصابين يتلقون العلاج مع وجود إشراف طبي كامل.

إخطار بانقلاب سيارة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث في المنوفية، وأصيب فيه 10 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة «ربع نقل» على طريق «كفر دواد - السادات»، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.