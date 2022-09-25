تفاصيل إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة، وانتقل رجال الشرطة ورجال المرور إلى مكان الحادث ونُقل المصابون إلى المستشفى، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة في الإسماعيلية، بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى

ونقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم التحفظ على السيارة من قبل رجال الشرطة لبيان فحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، كما أعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

الاستماع إلى أقوال المصابين

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وجارٍ الاستماع غلى أقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

نصائح لقائدي السيارات

ووجّه اللواء أحمد الشاهد، الخبير القانوني خلال حديثه لـ«الوطن»، نصائح عدة إلى قائدي السيارات لاتباعها والعمل بها قبل القيادة على الطريق السريعة، وأهم تلك النصائح التأكد من حالة المحرك قبل السير، وفحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، إضافة إلى التأكد من أنّ مياه المبرد موجودة بشكل مستمر في السيارة، مع ضرورة فحص محرك السيارة إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه.