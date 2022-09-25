مصرع وإصابة طالبين في حادث انقلاب موتوسيكل بسوهاج

لقي طالب مصرعه، وأصيب آخر، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها أعلى الكوبري العلوي، بدائرة مركز جرجا، جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة والمُصاب إلى المستشفى العام.

مصرع وإصابة طالبين في انقلاب موتوسيكل بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب أعلى كوبري العلوي دائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو «أحمد ع ا خ» 14 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالحاجر الخرساني المجاور للطريق، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة مرافقه يدعى «ضياء ج م ع ع» 13 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة إلى مستشفى جرجا

على الفور، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام، وبسؤال المصاب وعم المُتوفى «ضاحي ا خ» 39 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.