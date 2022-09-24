مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 10 آخرون، بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، في حادث على الطريق الإقليمي ببلبيس اتجاه قرية السعديين بالشرقية، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، تم التحفظ على الجثمان، بينما تم نقل المصابين لأقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات الطبية لهم، فيما تحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من شرطة مركز بلبيس، يفيد ورود إخطار من شرطة النجدة يؤكد وقوع 10 إصابات، ومصرع شخص، في حادث تصادم على الطريق الإقليمي في بلبيس بناحية قرية السعديين.

انقلاب سيارة نصف نقل وإصابة 10 أشخاص

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى مقر الواقعة للتحري عن أسباب حدوثها وتفاصيلها، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل في الطريق الإقليمي اتجاه قرية السعديين بمركز منيا القمح، وتوفي شخص يبلغ من العمر 50 عاما، بينما أصيب 10 أشخاص آخرين.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى، وإيداع المصابين بالمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات لحين التصريح بدفن الجثمان.