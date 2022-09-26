برلماني: بروتوكول سينما الشعب بمثابة صدمات قلبية لإنقاذ ميت في الوقت المناسب

وجّه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري الذي يواجه حروبا متعددة لإفقاده هويته وزعزعة عقيدته، وتغيير ثوابت وأعراف مجتمعه، باستخدام القوى الناعمة الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية الخارجية المختلفة ودور السينما، في ظل تراجع شديد من جانب قطاع الثقافة المصري لمواكبة التطور التكنولوجي السريع خاصة في دور السينما التي فقدت جمهورها وهويتها في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت طاردة للجمهور.

وأكد عبدالقادر، في تصريح «للوطن»، أن قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوقيع بروتوكول مع وزارة الثقافة لإعادة إحياء سينما الشعب، يعد بمثابة الصدمات القلبية لإنقاذ ميت في الوقت المناسب.

تدشين محتوى برامجي للأطفال لأول مرة

وأشار إلى أن قيام المتحدة بإنقاذ دور السينما في الوقت الذي أعلنت فيه تدشين محتوى برامجي للأطفال لأول مرة، فهي بذلك تعيد لهذا الشعب هويته وتحافظ على عقائده وثوابته، لافتا إلى أن هذه الخطوة تنجح بشكل كبير في إنتاج محتوى جاذب ويتناسب مع الجمهور ويعمل على إحياء هوية المجتمع والحفاظ على ثقافته.

ميلاد جديد للسينما المصرية

كما طالب عبدالقادر، وزارة الثقافة بأن تعتمد هذا اليوم، بمثابة ميلاد جديد للسينما المصرية في ثوبها الجديد، وتحتفل به كل عام.