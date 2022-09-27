17 مهنة في 7 سنوات.. «أمجد» يرفع شعار «الحياة تجارب» (صور)

«بعيش علشان أجرب، وبجرب علشان أعيش» مبدأ يسير به الشاب أمجد سمير، 26 سنة، في حياته والذي عمل بما يقرب من 17 وظيفه أو عمل حر والتي انطلقت عام 2015 بالعمل في مزارع الفاكهة ثم انتقل الى العمل «كقهوجي» بالإضافة الى عمله في سوبر ماركت و غيرها من التجارب الأخرى .

ولم يمنعه كونه خريج كلية الأداب جامعة الإسكندرية ، من تجربة الأعمال التي ذكرناها سابقا وأيضا عمله كمساعد صيدلى وحلاق وصانع عطور وخیاَّل بالإضافة عمله «كصياد» وهو الأمر الفطري لأبناء الإسكندرية .

«أصعب شغل بالنسبة لي كان في مزارع الفاكهة» هكذا كشف أمجد لـ«الوطن» عن أصعب مهنة من ضمن العديد من المهن التي أقدم عليها موضحا صعوبة الحصول على طعام نظرا لوجود المزارع في قرى بعيدة عن المدينة فكانوا يتغذون على الفاكهة فقط في اوقات كثيره.

مقاطع بعنوان «أمجد يجرب» يعرض من خلالها أمجد تجاربه

تلك التجارب حولها الشاب السكندري إلى مقاطع مصوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان «أمجد يجرب» ليعرض من خلالها تجاربه للأعمال التي أقدم عليها ومميزاتها و عيوبها بشكل كوميدي و صريح موضحا للشباب كواليس تلك المهن في حال رغبتهم للإلتحاق بها .

كاشير وعازف موسيقى.. مهن يريد أمجد تجربتها

و يرى «سمير» أن أكثر تجربة عمل قربا إلى قلبه وهي صانع العطور حيث كانت إهداء منه لروح صديق طفولته ويرغب في تجربة مهنة الكاشير ومندوب المبيعات وعامل دليڤري وعازف موسيقى حيث أن لديه خطط لتجربة مهن مختلفة الفترة القادمة.