تفاصيل إلغاء تحصيل مصروفات تقديم الملف في جامعة الإسكندرية

بدأت كليات الإسكندرية، تطبيق تعليمات الجامعة بعدم تحصيل رسوم عند تقديم ملف الطلاب المستجدين لأي كلية، إذ علقت الكليات منشورات توضح فيه إلغاء تحصيل مبلغ 580 جنيها نظير تقديم ملف الطلاب.

وأوضح عمر مبروك، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن قرار عدم تحصيل المبلغ يشمل جميع كليات جامعة الإسكندرية، موضحًا أن هذا المبلغ مصروفات إدارية وهي جزء من مصروفات الكلية التي يدفعها الطالب.

المصروفات الإدارية كانت تدفع ضمانا لسداد باقي المصروفات

وأضاف «مبروك» لـ«الوطن»، أن الكليات كانت تحصل من الطالب، المصروفات الإدارية عند تقديم الملف لضمان تسديد باقي مصروفات الكلية في بداية السنة، وبهذا القرار ستسدد المصاريف كلها مرة واحدة مجمعة.

خياران للطالب في حال عدم قدرته على السداد

وأشار إلى أن في حالة عدم استطاعة الطالب دفع مصروفات الكلية فأمامه خياران أما أن يتقدم لصندوق التكافل، وهو خاص بالبحوث الإجتماعية، وهو يقدم عليه الطالب في حالة أن والده متوفى أو دخله قليل، فيتم إعفاؤه من المصروفات، أو اللجوء للتقسيط، في حالة عدم استطاعته سداد المصروفات مرة واحدة، فيجرى آلية للتقسيط مع إدارة الكلية، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تطبق منذ العام الماضي على مستوى الجامعة.