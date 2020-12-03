بعد اتجاه الكثير للعمل بها.. تفاصيل 14 وظيفة "عمل حر" منها محام ومهندس

في الآونة الأخيرة بات الكثير يتجه نحو العمل الحر، وهو ما وفره موقع "فرصنا"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال 18 وظيفة مطروحة، بعدد من محافظات الجمهورية.

وتقدم "الوطن" في التقرير، تفاصيل وظائف العمل الحر على النحو التالي:

مهندس تصميم أوعية ضغط

اسم الشركة: مرحب للحلول الهندسية والاستشارات والتدريب.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: سنتان-‎7 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف"

مندوب تسويق

اسم الشركة: ايزي سيرفس للمدفوعات الإلكترونية.

مقر العمل: الأزبكية- البساتين- التبين- الدرب الأحمر- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3

السن المطلوب: 20- 43 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

دكتور أنف أذن وحنجرة

اسم الشركة: عيادات تداوى.

مقر العمل: مدينة العبور- القليوبية.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: سنتان- ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: لا يقل عن 26 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

هاوس كيبينج منازل

اسم الشركة: شركة اى ام المتحدة لادارة الخدمات والعقارات.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10

سنين الخبرة: سنة- ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

الراتب الأساسي: 4000- 5000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

محام

اسم الشركة: لايت هاوس انترناشيونال.

مقر العمل: شيراتون- مصر الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: 10- 15 سنة.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

أخصائي مبيعات خارجية

اسم الشركة: كانستارز لخدمات الأمن.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: 3- 10سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الحوافز الاضافية: 2000- 3000 جنيه مصري.

تيلي سيلز

اسم الشركة: حلويات العيسوي.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10

السن المطلوب: 18- 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الحوافز الاضافية: 1000- 20000 جنيه مصري.

دليفري

اسم الشركة: جاكور.

مقر العمل: العجمي- الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة كمالز (ش.ذ.م.م).

مقر العمل: أبو النمرس- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 24 -33 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مسئول مبيعات تأمين

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العمل: الإسماعلية- التل الكبير- الشيخ زايد- فايد- الإسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 30

السن المطلوب: 24- 34 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 5000- 15000 جنيه مصري.

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة إيجيبت للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.

مقر العمل: المنصورة- الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 4

سنين الخبرة: 3- 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب الأساسي 2000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

مسئول تسويق

اسم الشركة: معمل بلو لاب.

مقر العمل: مصر الجديدة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 24- 50 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: خاطر للالومنيوم.

مقر العمل: عباسية- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مصمم/ مصممة جرافيك

اسم الشركة: شركة بلانت للمقاولات والأنظمة الامنية.

مقر العمل: حدائق القبة- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21- 50 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة "إعاقة حركية خفيفة".

الراتب الأساسي: 5000- 10000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 2000- 4000 جنيه مصري.