رابط منصة نسك 2022 في السعودية.. والخدمات المقدمة للمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة، للراغبين في زيارة الحرم المكي والذهاب إلى المملكة السعودية، رابط منصة نسك 2022، للاستعلام عن جميع الخدمات وتقديم الاستفسارات وكيفية الوصول إلى الحرمين بسهولة، وتيسير إجراءات الحجز وإعداد خطط وبرامج مميزة للعمرة والحج، بحسب ما أكده وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في تصريحات خاصة لـ«العربية».

وفيما يلي، نقدم رابط منصة نسك 2022 وأبرز الخدمات التي تقدمها للحجاج والمعتمرين، وفقا لما ذكره وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

رابط منصة نسك 2022

وتتيح وزارة الحج رابط منصة نسك 2022 للدخول عليه والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

خدمات تقدمها منصة نسك

تسهل على المعتمرين وزوار الحرمين وترشدهم للعديد من الأماكن، ويمكن من خلالها تقديم الاستفسارات المختلفة.

تتيح الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة إلكترونيا.

الوصول للحرمين من خارج السعودية بسهولة.

وتعمل منصة نسك بالتعاون مع عدة جهات حكومية على تيسير الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر.

وتعمل المنصة أيضا على تطوير تجربة ضيوف المملكة العربية السعودية والراغبين في أداء العمرة والحج وتيسير إجراءات قدومهم للملكة.

تقديم باقات وبرامج متنوعة للحجاج والمعتمرين.

ويوجد عبر منصة نسك الخرائط التفاعلية

وتقدم المنصة أيضا التقويم المخصص للعروض والأنشطة في المملكة.

وتقدم الدليل الرقمي لجميع الإرشادات بعدة لغات

وتوفر منصة نسك التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية، المعلومات والخدمات الصحية.

تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين.