السعودية تطلق المنصة الإلكترونية «نسك» للتسهيل على ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة «نسك»، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشارت الوزارة السعودية إلى أنّ المنصة الإلكترونية «نسك» هدفها تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».

السعودية تطلق المنصة الإلكترونية «نسك»

وأفادت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أنّ المنصة الإلكترونية «نسك»، مهمتها تقديم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار، تمكنهم من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة، كما تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

تسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن

وقالت الوزراة إنّ منصة «نسك» تنطلق بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، ومن أبرز أهدافها إثراء رحلة ضيف الرحمن، وتسهيل إجراءات الحجز، والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جهود حثيثة تقدمها المملكة لضيوف الرحمن

في غضون ذلك، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إن إطلاق منصة «نسك» يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزوار الحرمين، باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

مرحلة انتقالية للاعتماد على منصة «نسك»

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنّ منصة «مقام» ستستمر في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة، إلى حين ضمان انتقال كافة خدماتها إلى منصة «نسك» في مرحلة لاحقة، والتي سيتم الاعتماد عليها في هذا الشأن بشكل تام.