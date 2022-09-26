أماكن عرض فيلم أشباح أوروبا في السينمات للفنانة هيفاء وهبي

تعرض السينمات المصرية هذا الأسبوع فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تنجب ستة توائم، ويضطر الزوج لبيع 3 من أبنائهما بسبب الفقر، ولكن بعد أن تكتشف الزوجة ذلك تقرر تركه والسفر إلى الخارج، وتنشأ صراعات عديدة بين الأبناء في المستقبل بعد ذلك.

أبطال عمل فيلم أشباح أوروبا

فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، والفيلم من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال.

أماكن عرض فيلم أشباح أوروبا

يتم عرض فيلم أشباح أوروبا في سينمات أركان، سينما جالكسي المنيل، سينما بورتو مارينا، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما الزمالك، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما بندر المعادي، سينما نايل سيتي، سينما كايرو مول، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما سي سينما أمير، سينما كوزموس، سينما الرحاب، سينما راديو، سينما جلاكسى طنطا، سينما سي سينما رويال بلازا، سينما سيتي ستارز، سينما جولف سيتي، سينما مدينتي، سينما بوينت 90، سينما سان ستيفانو مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما جراند نايل تاور، سينما جولدن ستارز VIP، سينما الماسة، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما داون تاون، سينما بورتو كايرو، سينما أوديون، سينما الأمير،سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة

جدير بالذكر أن فيلم أشباح أوروبا حقق نجاح في دور العرض، حيث أنه تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة منذ عرضه الأربعاء السابق، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب مشكلات مع أبطاله.