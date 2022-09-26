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فيلم «أشباح أوروبا» يحقق 142 ألف جنيه خلال 24 في دور العرض

كتب:

ضحى محمد
02:42 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
أشباح أوروبا

أشباح أوروبا

تصدّر فيلم «أشباح أوروبا» إيرادات السينما، إذ حقق 142 ألف جنيه في دور العرض، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

نجاح فيلم «أشباح أوروبا»

واستطاع فيلم «أشباح أوروبا» أن يحقق نجاحاً كبيراً، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة، بعدما تأجّل عرض الفيلم أكثر من مرةٍ بسبب مشكلاتٍ خاصة بأبطاله.

ونال فيلم «أشباح أوروبا» ردود فعلٍ إيجابية لدى الجمهور، بعد طرحه في عددٍ من دول الخليج، حيثُ طُرح في المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، إضافة إلى عمان.

أبطال فيلم «أشباح أوروبا»

استطاع المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، أن يجمع بين عدد من النجوم منهم هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، وأروى جودة، ومصطفى خاطر، وعباس أبو الحسن.

الأفلام المنافسة لـ«أشباح أوروبا»

وينافس فيلم أشباح أوروبا عددًا من الأفلام منها كيرة والجن بطولة كريم عبدالعزيز، فيلم بحبك لتامر حسني، فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبدالرحمن، وفيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس، فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، وفيلم عمهم بطولة محمد إمام، ومؤخراً تم طرح فيلم خرجوا ولم يعودوا في دور العرض.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.