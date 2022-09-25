765 ألف جنيه إيرادات فيلم «أشباح أوروبا» لـ هيفاء وهبي بدور العرض

تصدّر فيلم «أشباح أوروبا» إيرادات السينما، إذ حقق 151 ألف جنيه بدور العرض أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

765 ألف جنيه إجمالي الإيرادات

حقق فيلم أشباح أوروبا إيرادات وصلت إلى 765 ألف جنيه منذ طرحه بعد فترة طويلة من التأجيل قاربت العامين، وذلك بسبب خلافات بين منتج الفيلم وبطلته هيفاء وهبي، وتأجل منذ طرحه بعيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم «أشباح أوروبا»

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، وباسم سمرة، وأروى جودة، ومصطفى خاطر، وعباس أبو الحسن، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يعتبر فيلم أشباح أوروبا التجربة الخامسة لـ هيفاء وهبي في السينمات، إذ ظهرت خلال فيلم «خير وبركة» الذي تمّ تقديمه عام 2017، بدور مطربة مشهورة مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن، ودلال عبدالعزيز، والعمل كان يدور في إطار تشويقي كوميدي.

كما قدمت الفنانة هيفاء وهبي فيلم «حلاوة روح» عام 2014، تدور قصة الفيلم حول روح «هيفاء وهبي» التي تعيش بحي بولاق الدكرور برفقة والدة زوجها أم فاروق إذ أن زوجها مسافر خارج البلاد، وتتعرض روح للعديد من المتاعب بسبب جيرانها، خاصة من جارها الذي يطمع في الحصول عليها، إضافة إلى محاولات شخص آخر يضغط عليها بكل السبل المشروعة وغير المشروعة من أجل الحصول عليها لكنها تقف له بالمرصاد.