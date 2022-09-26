منال سلامة: بروتوكول سينما الشعب فكرة رائعة وفرحت به جدا

أعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها ببروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب.

بروتوكول وزارة الثقافة والمتحدة

وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الفكرة رائعة، وكلنا كنا بنادي بده من زمان، ولما وقعت وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب، فرحت جدا لأن فكرة أن السينما تكون بتذكرة بـ20 جنيه هتدخل دخل كبير جدا».

وأضافت سلامة: «إحنا عددنا 100 مليون ولو دخل السينما 50 مليون بس منهم بسعر تذكرة 20 جنيه هيكون الدخل كبير جدا».

ووقعت وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، وذلك بحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عرض الأفلام بمقابل مادي بسيط

يذكر أن وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلاما بمحافظات مصر المختلفة، سبق وأعلنت عن سينما الشعب بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيها، وذلك لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة، واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.