منال سلامة: بصاحب ولادي بس فيه قواعد.. كلمة ماما وحضرتك خط أحمر

قالت الفنانة منال سلامة، إن والدتها وشقيقتها ساعدتاها كثيرًا في تربية ابنيها: «تقريبا كانوا عايشين معايا، لأني كان مستحيل إني أسيب ولادي مع مُساعدة في البيت».

قواعد مهمة

وأضافت منال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وشيرين عفت، مقدمتي برنامج السفيرة عزيزة على قناة «dmc»، أنها وضعت بعض القواعد لأبنائها، موضحةً: «لازم ولادي يقولوا لي حضرتك ولو سمحتِ، أنا من الجيل بتاع حضرتك، ولما حبوا يهزروا معايا ويقولوا لي يا منال، قلت لهم لأ اسمي ماما، أنا مش هحمل 9 شهور وأرضع وأربي عشان تقولوا لي منال، كلمة ماما خط أحمر، لما بتقول يا ماما ده خط أحمر».

وتابعت الفنانة: «في المجتمع الشرقي بنعود الأبناء على دعمهم طول الوقت وعشان كدة ابني بيكلمني دايما على الواتس رغم إنه عايش خارج مصر، وعلاقتي بابني أسهل من بنتي، وده طبيعي، لأن الولد يُظهر حنيته أكتر من البنت تجاه الأم».

وواصلت: «علي ابني مش بيحب يزعلني ويخاف على زعلي أكتر، أما أميرة ودي من طبيعة الأمور إن في ندية، لكن ندية بحدود».

كل السيناريوهات موجودة .. والاختيار للأبناء

ولفتت إلى أنها تتناقش معهما وتضع أمامهما كل السيناريوهات وفي النهاية تترك لهما حرية الاختيار حتى من الأشياء التي تحذرهما منها.

وأكدت: «هناك قيم يجب أن نغرسها في أبنائنا ونربي الضمير منذ الصغر، لأنهم حتى إذا ارتكبوا خطأ فإن هذا الضمير يردهم إلى الصواب مرة أخرى».

بنتي أوبن مايندد أكتر وشايفة الأمور بشكل مختلف

وأوضحت: «بنتي أوبن مايندد أكتر وشايفة الأمور بشكل مختلف، وبقولها إني كنت شبهها في بداية حياتي لكن مع الاحتكاك بالمجتمع وإن الناس مش شبهننا طول الوقت ومش هيفهموا طبيعتنا بنبقى مضطرين نعمل حاجات عشان ندرأ كلام الناس، لأن الناس دايما بتفهم غلط وبتحب تفهم الغلط، ووالدها بيقولي سيبيها التجربة هتعلمها».

وأشار إلى أنها تتمنى ألا يعيش ابنها وابنتها أي تجربة سلبية: «دايما كنت أقول لابني وهو صغير ماتكدبش حتى لو قتلت قتيل، تعالى قولي عشان أعرف أجيب لك محامي وأساعدك، إنما لو كذبت مش هساعدك وهسيبك، بنربي شوية قيم وأخلاق هيسندوهم بقية الحياة.. لازم نعرف امتى نشد ونرخي، ولازم نفهم طبيعة الأبناء وأهم حاجة يحسوا بالأمان».