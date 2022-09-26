وزير الصحة: 62 مليون مواطن مؤمن عليهم بالتأمين الصحي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوعية المواطن البسيط بخصوص الطريقة الأنسب لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والاستفادة من مبادرة قوائم الانتظار.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكوى أي مواطن في أي مكان، سواء قدّم شكوى أو ظهر على قناة فضائية.

وأكد وزير الصحة أن لديهم أكثر من نموذج من المواطنين، مواطن يمتلك تأمين صحي من هيئة التأمين الصحي، وهو موظف مؤمن عليه ويتجه إلى عيادات التأمين الصحي الذي يكشف عليه ليوجهه إلى الأشعة والتحاليل، وهناك 62 مليون مواطن مؤمن عليهم ولهم كل الحقوق في التوجه إلى عيادات التأمين الصحي بكارت التأمين.

ماذا يفعل غير المؤمن عليه للعلاج على نفقة الدولة؟

وتابع بأن التأمين الصحي الجديد مختلف وتمّ تطبيقه في 3 محافظات، وفي طريقه إلى محافظات أخرى، ويتبقى لدينا من لا يمتلك أي نوع من أنواع التأمين، وفي هذه الحالة نقول له اذهب إلى أي مستشفى حكومية تابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي، ومن خلال العيادات الخارجية ستلتقي المسؤول أو الطبيب الذي يشخص الحالة، وإذا كان هناك حاجة إلى تدخل جراحي سريع، يمكننا إصدار القرار في أقل من يوم.

وأوضح: «هناك تعليمات بأن المستشفيات تبدأ في الإجراء حتى يتم إصدار القرار على نفقة الدولة»، مشيرًا إلى أن القرار على نفقة الدولة أصبح مميكنا، وفي معظم الأحوال، المستشفى التي تتلقى هي القادرة من خلالها أن تقدم العلاج على نفقة الدولة، وهناك طريقة أخرى بأن يتوجه المواطن إلى المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة للعرض على لجنة ثلاثية.

1.3 مليون مستفيد من قوائم الانتظار

وذكر وزير الصحة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة التوسع فيها والاستمرار في دعمها، حيث استفاد منها 1.3 مليون مواطن استفادوا من كل محافظات الجمهورية بـتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، خلال 3 سنوات: «نعني من خلال هذه القوائم تقليل معاناة المواطن المصري، وهذا الأمر يعبر عن توجه الدولة المصرية لإسراع الإجراءات التي كانت تستغرق سنة أو سنتين».