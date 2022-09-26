رانيا محمود ياسين عن بروتوكول سينما الشعب: يوعي الناس بدور الفن

أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين ببروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن إدارة وتشغيل سينما الشعب.

نقص كبير في دور العرض

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الفكرة رائعة جدا لأن لدينا نقصا كبيرا في دور العرض، وهناك العديد من الدور تم هدمها لذلك ينقصنا دور عرض لنشر الوعي والثقافة، خاصة في المحافظات لظهور أجيال لديهم وعي ثقافي وفني».

وأضافت رانيا محمود ياسين: «الفترة الماضية كان هناك تسطيح للفن وهناك مجموعة أفكار غريبة ضده، وأجيال جديدة طالعة لم تعلم قيمة الفن وما يعود على الفرد منه، لذلك نحتاج لمثل مشروع سينما الشعب لتوعية الأشخاص بشكل أكبر في جميع المحافظات».

تذكرة لدخول السينما وقصور الثقافة

وتابعت: «والدي كان دايما يحكي لي أنه في صغره كان بيقطع تذكرة لدخول السينما وقصور الثقافة، فعلا ينقصنا حاليا هذا الوعي وانطلاق المشروع من المحافظات يكون له دور كبير جدا في الوعي والثقافة للأجيال الجديدة».