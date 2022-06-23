رانيا محمود ياسين عن مقتل الطالبة الأردنية: «ربوا عيالكم ومتجيبوهاش في الحجاب»

استنكرت الفنانة رانيا محمود ياسين مقتل الطالية الأردنية التي قتلت داخل الحرم الجامعي على يد زميل رفضت الزواج منه، على خطى قضية مقتل نيرة أشرف طالية المنصورة.

رانيا ياسين تدين مقتل الطالبة الأردنية

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة للطالبة الأردنية عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «محجبه محجبه هاااااا محجبه يا بشر يلي خلاص انعدم من قلوبنا الرحمه والضمير والإنسانية يلي قتلتوا نيرة ميت مره بكلامكم، الله يرحمهم هما الاتنين بنتين في عمر الزهور الله يرحمهم».

رانيا محمود ياسين توجه رسالة للجمهورها

كما وجهت رانيا محمود ياسين رسالة لجمهورها بضرورة تربية أولادهم على الرحمة والإيمان بوجود الله في كل الأوقات، وقالت: «الموضوع يتخلص في كلمتين ربوا عيالكم، ربوا عيالكم اللي بيصل بيهم الحال إنهم يمسكوا سلاح ويقتلوا ربوا عيالكم على الرحمه والود والخير والحب وإن ربنا موجود في كل الأوقات وأنت يائس وأنت كلك أمل وأنت ناجح وأنت فاشل وأنت بصحتك وأنت مريض ربنا موجود وشايفك، وهو اللي بيرزقك بالخير والنجاح وهو الي بيمتحنك في البلاء».

وختمت كلامها قائلة: «مش تجيبوها في الحجاب والفن والاعلام الموضوع تربيه وأخلاق وضمير وووعي ودين اتقوا الله في عيالكم و في بيوتكم وكفاية سموم في عقولنا وجهل في الأفكار وعقم في الفكر ارحمونا».

وفاة الطالبة الأردنية

وكانت الصحف الأردنية أنها طالبة أردنية بكلية العلوم التطبيقية الخاصة بعمان، وتعرضت للقتل بسلاح ناري، ما أدى إلى وفاتها فور وصولها إلى المستشفى بسبب سوء حالتها، وأن فاعل الجريمة لاذ على الفور بالهرب.