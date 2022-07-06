رانيا محمود ياسين عن والدها: قمر حياتي.. شباب في الجنة (صورة)

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن دنيانا يوم 14 أكتوبر عام 2020، متغزلة في وسامته التي جعلته يتربع على عرش السينما ويكون فتى الشاشة الأول لمدة تزيد عن 20 عامًا، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا وإشادات نقدية موسعة.

رانيا محمود ياسين عن والدها في شبابه: كاريزما

ونشرت رانيا محمود ياسين، صورة لوالدها في فترة شبابه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها بقولها: يا روح قلبي، الله علي جمالك وروحك وكريزمتك.

واستطردت بقولها: الله يرحمك أنت في جنات النعيم بنفس شكلك وسنك ده دلوقتي يا قمر حياتي الذي غاب بجسده ولكن ينير قلبي بروحه.

بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات

وبدأ محمود ياسين، مشواره الفني مع نهاية الستينيات من القرن الماضي، من خلال أفلام الرجل الذي فقد ظله، شيء من الخوف، ومع السبعينيات شارك نجمات السينما بطولات أهم الأفلام منها الخيط الرفيع وحبيبتي وأفواه وأرانب مع فاتن حمامة، والزائرة مع نادية لطفي، والحب الذي كان وأين عقلي؟ وعلى من نطلق الرصاص؟ مع سعاد حسني.

وتضم قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية 6 أفلام شارك فيهم محمود ياسين، منها شيء من الخوف، الرجل الذي فقد ظله، أغنية على الممر، على من نطلق الرصاص، ليل وقضبان، الصعود للهاوية.